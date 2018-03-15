В Сети появились слухи о второй беременности экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак

«Наше отношение к «Методичке» от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному», – сказала Чудинова представителям радиостанции «Говорит Москва».

Первые предположения о беременности знаменитой теледивы появились еще месяц назад. Однако их опровергла представитель знаменитости Ксения Чудинова.А после недавнего эфира дебатов, во время которого Собчак расплакалась, обсуждения о ее возможной беременности активизировались еще сильнее. Напоминаем, что Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом воспитывает годовалого сына Платона.