В Сети появились слухи о второй беременности экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак
В соцсетях и СМИ разгорелись споры, беременна ли Ксения Собчак или нет. Информация об этом появилась от телеграм-канала «Методичка», а также и других ресурсов.
Первые предположения о беременности знаменитой теледивы появились еще месяц назад. Однако их опровергла представитель знаменитости Ксения Чудинова.
А после недавнего эфира дебатов, во время которого Собчак расплакалась, обсуждения о ее возможной беременности активизировались еще сильнее. Напоминаем, что Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом воспитывает годовалого сына Платона.
Первые предположения о беременности знаменитой теледивы появились еще месяц назад. Однако их опровергла представитель знаменитости Ксения Чудинова.
«Наше отношение к «Методичке» от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному», – сказала Чудинова представителям радиостанции «Говорит Москва».
А после недавнего эфира дебатов, во время которого Собчак расплакалась, обсуждения о ее возможной беременности активизировались еще сильнее. Напоминаем, что Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом воспитывает годовалого сына Платона.