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В Сети появились слухи о второй беременности экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак

В соцсетях и СМИ разгорелись споры, беременна ли Ксения Собчак или нет. Информация об этом появилась от телеграм-канала «Методичка», а также и других ресурсов.

В Сети появились слухи о второй беременности экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак

Первые предположения о беременности знаменитой теледивы появились еще месяц назад. Однако их опровергла представитель знаменитости Ксения Чудинова.

«Наше отношение к «Методичке» от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному», – сказала Чудинова представителям радиостанции «Говорит Москва».

А после недавнего эфира дебатов, во время которого Собчак расплакалась, обсуждения о ее возможной беременности активизировались еще сильнее. Напоминаем, что Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом воспитывает годовалого сына Платона.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36
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