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Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации

Об успешной карьере в модельном бизнесе Кендал Дженер знают все, а касательно её личной жизни даже поклонникам толком ничего неизвестно, что их беспокоит. Дошло до того, что фанаты стали задумываться, в порядке ли с ориентацией их любимицы.

Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации

Поклонников знаменитой модели можно понять, так как в интернете появлялись фото, на которых Дженер держится за руки с Беллой Хадид, также целует её сестру Джиджи. Знаменитость поведала, что не выкладывает снимки с парнями в соцсеть, лишь потому, что предпочитает свою личную жизнь не выставлять напоказ.

Дженнер уверяет, если бы у неё с ориентацией было что-либо не так, своим фанатам она бы точно рассказала. Более этого, на днях папарацци подловили Кендал на свидании с Блейком Гриффином. Как оказалось, модель с баскетболистом встречаются уже два месяца, что подтверждает нормальную ориентацию девушки. Просто Кендал на протяжении длительного времени не могла найти свою любовь.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:32
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