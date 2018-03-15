Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её ориентации

Поклонников знаменитой модели можно понять, так как в интернете появлялись фото, на которых Дженер держится за руки с Беллой Хадид, также целует её сестру Джиджи. Знаменитость поведала, что не выкладывает снимки с парнями в соцсеть, лишь потому, что предпочитает свою личную жизнь не выставлять напоказ.Дженнер уверяет, если бы у неё с ориентацией было что-либо не так, своим фанатам она бы точно рассказала. Более этого, на днях папарацци подловили Кендал на свидании с Блейком Гриффином. Как оказалось, модель с баскетболистом встречаются уже два месяца, что подтверждает нормальную ориентацию девушки. Просто Кендал на протяжении длительного времени не могла найти свою любовь.