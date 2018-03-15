Учёные: Рукопожатие может указывать на болезни сердца

Чтобы увидеть корреляцию между рукопожатием и диагностикой сердца, было проведено исследование с четырьмя с половиной тысячами добровольцев. Их возраст колебался от 40 до 70 лет. Гидравлический ручной динамометр, специальный препарат, измерял степень силы руки во время рукопожатия, сердце же наблюдали с помощью МРТ. Наблюдения длились на протяжение пяти лет.По итогами исследования учёные сделали вывод, что когда человек имел слабое рукопожатие, то практически во всех случаях это говорило о наличии проблем с сердцем. Также к рискам был отождествлён и инсульт. Учёные связывают эту характеристику с увеличением объёмов белковых отложений в области сердечной мышцы, которые не дают руке силы. Ввиду этого медики призывают людей зрелого возраста регулярно проходить обследование с целью предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой системы.