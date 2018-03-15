Компания Blue Origin провела очередное испытание двигателя BE-4
Компания бизнесмена Джеффа Безоса, Blue Origin, провела очередное успешное тестовое испытание двигателя ВE-4, который должен стать заменой РД-180. Отмечается, что в течение 114 секунд работы силовая установка поддерживала тягу в 65% от номинального значения на уровне моря.
Специалисты Blue Origin утверждают, что в качестве топлива был использован метан, и он оказался отличным выбором.
Сообщается, что двигатель ВE-4 должен оказаться в конструкции ракеты-носителя Vulcan, которая станет заменой для нынешней модификации Atlas 5. Напомним, что обе ракеты принадлежат компании ULA. В целом на первой ступени носителя будет установлено два однокамерных двигателя. Таким образом, данное решение увеличит тягу по сравнению с одной установкой РД-180.
В компании Blue Origin также собираются применить этот двигатель для модификаций ракет New Glenn.
Специалисты Blue Origin утверждают, что в качестве топлива был использован метан, и он оказался отличным выбором.
Сообщается, что двигатель ВE-4 должен оказаться в конструкции ракеты-носителя Vulcan, которая станет заменой для нынешней модификации Atlas 5. Напомним, что обе ракеты принадлежат компании ULA. В целом на первой ступени носителя будет установлено два однокамерных двигателя. Таким образом, данное решение увеличит тягу по сравнению с одной установкой РД-180.
В компании Blue Origin также собираются применить этот двигатель для модификаций ракет New Glenn.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15