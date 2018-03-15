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Учёные: Ни одна паста не защищает зубную эмаль

Сотрудники Университета Берна и Сан-Паулу смогли провести масштабное исследование с целью увидеть, как пасты воздействуют на зубную эмаль. Оказалось, что заявленное качество продукции оставляет желать лучшего.

Учёные: Ни одна паста не защищает зубную эмаль


Практически все производители зубных паст красноречиво говорят о том, что их продукт способен предупредить разрушение зубной эмали, а также снизить чувствительность дёсен. Чтобы это проверить, учёные провели эксперимент, во время которого учитывались многие факторы, например, эрозия зубов. Однако по итогам исследования учёные доказали, что на самом деле ни одна паста не устраняет эту проблему, эмаль разрушалась в каждом случае. Примечательно, что цена на качество не влияла.

Однако учёные заверили, что не стоит считать полную бесполезность зубных паст, скорее их следует применять в качестве дополнения к лечению проблем с зубами. Если эрозия всё-таки наблюдается, то нужно обратиться к врачу, который назначит медикаментозное лечение и специальные процедуры, а зубная паста лишь будет поддерживать состояние зубов.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:10
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