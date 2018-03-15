АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью гомосексуалиста могли скрываться происки мафии
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018

Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Ольга Серябкина, являющаяся известной российской певицей, поделилась со своими фанатами деталями конфликта с Еленой Темниковой, которая четыре года назад со скандалом покинула коллектив «SEREBRO».

Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Солиста музыкальной группы «SEREBRO» рассказала, что перед уходом Елены Темниковой из коллектива, Серябкина считала девушку своей лучшей подругой, но всё получилось не так, как думала Ольга. Также певица вспомнила о видеоклипе на песню, под названием «Я тебя не отдам», которую снимали, вместо ожидаемых двадцати минут, два часа. Серябкина поведала, что на съёмках данного клипа между девушками проявлялись все эмоции, господствовавшие в артистках из-за предстоящего ухода Темниковой.

Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Елена после ухода из группы «SEREBRO» поведала, что не чувствовала от Ольги дружеских отношений, из-за чего певице всегда приходилось изображать симпатию.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева
Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала
Поклонники Кендал Дженнер сомневаются в её
Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с
Хейтеры считают, что Ольга Бузова сама покупает
Бывшая участница «Дома-2» Лиза Полыгалова решила
Эксперты: Санкции ударят по российской нефтедобыче
Ксения Бородина посетила презентацию новой
С конвейера сошел 10-тысячный суперкар
Дочь Алека Болдуина продемонстрировала свою
Май Абрикосов хочет вернуть былую популярность
Volkswagen показал матричную фару новой версии
Дизайнеры АвтоВАЗа сделают новую Lada 4x4 похожей
Новый кроссовер Mitsubishi Outlander будет
Звезда "Универа" Валентина Рубцова удивила
В Сети появились слухи о второй беременности
Из-за возлюбленного у Сати Казановой были
Средиземноморский газ манит крупные нефтяные
Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании
Компания Ford отзывает 1,4 миллиона машин из-за
Татьяна Навка рассказала о регулярных тренировках
Кроссовер Suzuki Ignis выпустили в лимитированной
Обновленный пикап Foton Tunland 12 апреля
Обновленный Subaru Outback появится в продаже на
Кроссовер Range Rover Velar SVR замечен в
Технология 3D-печати позволит построить дом за 24
Зрители подозревают, что жених Марины Тристановны
Бен Аффлек до сих пор страдает по Дженнифер
Fitbit выпустила модель фитнес-трекера специально
Убийство модельера Джанни Версаче: За местью
Просмотреть все новости