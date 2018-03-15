Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой
Ольга Серябкина, являющаяся известной российской певицей, поделилась со своими фанатами деталями конфликта с Еленой Темниковой, которая четыре года назад со скандалом покинула коллектив «SEREBRO».
Солиста музыкальной группы «SEREBRO» рассказала, что перед уходом Елены Темниковой из коллектива, Серябкина считала девушку своей лучшей подругой, но всё получилось не так, как думала Ольга. Также певица вспомнила о видеоклипе на песню, под названием «Я тебя не отдам», которую снимали, вместо ожидаемых двадцати минут, два часа. Серябкина поведала, что на съёмках данного клипа между девушками проявлялись все эмоции, господствовавшие в артистках из-за предстоящего ухода Темниковой.
Елена после ухода из группы «SEREBRO» поведала, что не чувствовала от Ольги дружеских отношений, из-за чего певице всегда приходилось изображать симпатию.
Солиста музыкальной группы «SEREBRO» рассказала, что перед уходом Елены Темниковой из коллектива, Серябкина считала девушку своей лучшей подругой, но всё получилось не так, как думала Ольга. Также певица вспомнила о видеоклипе на песню, под названием «Я тебя не отдам», которую снимали, вместо ожидаемых двадцати минут, два часа. Серябкина поведала, что на съёмках данного клипа между девушками проявлялись все эмоции, господствовавшие в артистках из-за предстоящего ухода Темниковой.
Елена после ухода из группы «SEREBRO» поведала, что не чувствовала от Ольги дружеских отношений, из-за чего певице всегда приходилось изображать симпатию.