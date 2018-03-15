Ольга Серябкина поведала о деталях её конфликта с Темниковой

Солиста музыкальной группы «SEREBRO» рассказала, что перед уходом Елены Темниковой из коллектива, Серябкина считала девушку своей лучшей подругой, но всё получилось не так, как думала Ольга. Также певица вспомнила о видеоклипе на песню, под названием «Я тебя не отдам», которую снимали, вместо ожидаемых двадцати минут, два часа. Серябкина поведала, что на съёмках данного клипа между девушками проявлялись все эмоции, господствовавшие в артистках из-за предстоящего ухода Темниковой.Елена после ухода из группы «SEREBRO» поведала, что не чувствовала от Ольги дружеских отношений, из-за чего певице всегда приходилось изображать симпатию.