Huawei P20 засветился в бенчмарке Geekbench

«Сердцем» версии Huawei P20 выступает эффективный чипсет Kirin 970. В свою очередь процессор работает на пару с оперативной памятью на 4 Гб, а также операционкой Android 8.1.0 Oreo. Из проведённых испытаний было выяснено, что смартфон в многоядерном тесте набрал 6 699 баллов. При этом в одноядерном тесте показатель составил 1 878 баллов. В свою очередь чипсет Kirin 970 не выступает конкурентом топовому варианту Snapdragon 845. Смартфон версии Sony Xperia XZ2 с Snapdragon 845 смог набрать 8 466, а также 2 454 балла соответственно. По своим характеристикам Kirin 970 превосходит Exynos 9810, который стоит в версии Samsung Galaxy S9. Южнокорейский девайс в аналогичном тесте набрал 8 750, а также 3 105 баллов.Говоря про дизайн, стоит отметить, что многие китайские производители приняли решение скопировать внешность версии iPhone X. Это вряд ли понравится покупателям.