Huawei P20 засветился в бенчмарке Geekbench
На Geekbench засветилась еще непредставленная версия смартфона Huawei P20.
«Сердцем» версии Huawei P20 выступает эффективный чипсет Kirin 970. В свою очередь процессор работает на пару с оперативной памятью на 4 Гб, а также операционкой Android 8.1.0 Oreo. Из проведённых испытаний было выяснено, что смартфон в многоядерном тесте набрал 6 699 баллов. При этом в одноядерном тесте показатель составил 1 878 баллов. В свою очередь чипсет Kirin 970 не выступает конкурентом топовому варианту Snapdragon 845. Смартфон версии Sony Xperia XZ2 с Snapdragon 845 смог набрать 8 466, а также 2 454 балла соответственно. По своим характеристикам Kirin 970 превосходит Exynos 9810, который стоит в версии Samsung Galaxy S9. Южнокорейский девайс в аналогичном тесте набрал 8 750, а также 3 105 баллов.
Говоря про дизайн, стоит отметить, что многие китайские производители приняли решение скопировать внешность версии iPhone X. Это вряд ли понравится покупателям.
«Сердцем» версии Huawei P20 выступает эффективный чипсет Kirin 970. В свою очередь процессор работает на пару с оперативной памятью на 4 Гб, а также операционкой Android 8.1.0 Oreo. Из проведённых испытаний было выяснено, что смартфон в многоядерном тесте набрал 6 699 баллов. При этом в одноядерном тесте показатель составил 1 878 баллов. В свою очередь чипсет Kirin 970 не выступает конкурентом топовому варианту Snapdragon 845. Смартфон версии Sony Xperia XZ2 с Snapdragon 845 смог набрать 8 466, а также 2 454 балла соответственно. По своим характеристикам Kirin 970 превосходит Exynos 9810, который стоит в версии Samsung Galaxy S9. Южнокорейский девайс в аналогичном тесте набрал 8 750, а также 3 105 баллов.
Говоря про дизайн, стоит отметить, что многие китайские производители приняли решение скопировать внешность версии iPhone X. Это вряд ли понравится покупателям.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:16