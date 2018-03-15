Бен Аффлек до сих пор страдает по Дженнифер Гарнер и хочет воссоединиться с ней

"Не раз Бен звонил Дженнифер с просьбами вернуться, но она чётко дала понять, что этого абсолютно не желает", - рассказал источник, приближённый к бывшим супругам.

Американский актёр Бен Аффлек сейчас испытывает некоторую неопределённость в плане личной жизни, которая мешает ему сосредоточиться.На сегодняшний день голливудский красавчик состоит в отношениях кинопродюсером Линдсэй Шукус, но вопрос с популярной актрисой Дженнифер Гарнер до сих пор окончательно не решён.Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году, в их браке родились двое детей. В 2015 году пара объявила о разводе, но оформлением документов занялись только через два года.Прошло уже почти три года с момента расставания, но Бен до сих пор не может забыть Дженнифер и, по слухам, был бы рад воссоединиться с ней. Попытки начать всё с чистого листа были, но они не увенчались успехом.Что касается Гарнер, то она призналась: после развода с Аффлеком так ни разу и не была на свидании. По её словам, интерес строить отношения с мужчинами сейчас у неё полностью отсутствует. Также актриса добавила, что сохранила с Беном дружеские отношения, что помогает в воспитании общих детей.