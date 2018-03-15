В Сети появились рендеры обновленного Alfa Romeo Stelvio

Модель в свое время приятно удивила динамическими характеристиками, осуществляя разгон до первой сотни за 3,9 сек. Мотор последнего поколения генерирует 505 л.с. Для такого крупного SUV это очень много. Компания первые снимки Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio презентовала в конце прошлого года. В то время такой дизайн специалисты назвали "агрессивным" и "злым". Рендер кроссовера показал возможные изменения непосредственно в экстерьере нового авто. Дизайнеры предлагают оставить треугольную вставку в решётке радиатора, а также сделать её острее.Заметно изменились фары. Вместо продолговатой оптики производители предлагают использовать круглые фонари, над которыми будет часть радиаторной решетки. Воздухозаборники также изменились.