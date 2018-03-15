В начале апреля к МКС полетит корабль SpaceX Dragon

Так в NASA утверждают, что взлет ракеты-носителя вместе с кораблем SpaceX Dragon состоится со стартовой площадки, которая расположена на мысе Канаверал в штате Флорида. Стартовое окно откроется 2 апреля в 23:30 по времени Москвы.Стоит отметить, что в конце прошлого месяца специалисты из SpaceX завершили очередные испытания системы спасения пилотируемого корабля Dragon V2. Вся спасательная операция заняла около 45 минут, тогда как предельным значением является отметка в 60 минут.