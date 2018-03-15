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В начале апреля к МКС полетит корабль SpaceX Dragon

В американском космическом агентстве NASA сообщили о том, что компания SpaceX в начале апреля текущего года отправит на околоземную орбиту свой корабль Dragon. Полет будет осуществлен в рамках очередной миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию.

В начале апреля к МКС полетит корабль SpaceX Dragon


Так в NASA утверждают, что взлет ракеты-носителя вместе с кораблем SpaceX Dragon состоится со стартовой площадки, которая расположена на мысе Канаверал в штате Флорида. Стартовое окно откроется 2 апреля в 23:30 по времени Москвы.

Стоит отметить, что в конце прошлого месяца специалисты из SpaceX завершили очередные испытания системы спасения пилотируемого корабля Dragon V2. Вся спасательная операция заняла около 45 минут, тогда как предельным значением является отметка в 60 минут.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:48
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