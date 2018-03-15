Из-за возлюбленного у Сати Казановой были панические атаки

В данное время Сати счастливо живёт в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Артистка призналась, что сейчас чувствует себя умиротворенно и спокойно. Казанова рассказала, что у неё не всегда были идеальные отношения.Около восьми лет назад исполнительница песен столкнулась с серьёзными проблемами, в результате которых, у неё начались панические атаки. Проблемы со здоровьем Сати появились на фоне её романа с молодым человеком, за которого, невзирая на частые ссоры, артистка собиралась замуж. По словам певицы, ей казалось, что грудная клетка до такой степени сжата, в результате чего она боялась задохнуться. Мама заподозрила, что у её дочери гипоксия.