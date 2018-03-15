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Представлена новая одноплатная система Raspberry Pi 3 Model B+

Компания Raspberry Pi Foundation представила новый одноплатный компьютер Raspberry, который разработчики уже могут заказать, поскольку устройство появилось в доступе. Стоит отметить, что предыдущая модель платы Raspberry Pi 3 Model B вышла на рынок 2 года назад.

Представлена новая одноплатная система Raspberry Pi 3 Model B+


Новая компьютерная система оснащена процессором Broadcom BCM2837B0 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, при этом частота работы будет находиться на уровне 1,4 ГГц. Что касается объема оперативной памяти, то он составляет 1 Гб.

В системе также имеется модуль Wi-Fi, который может работать в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Он поддерживает работу IEEE 802.11b/g/n/ac. Также можно отметить модем беспроводной связи Bluetooth 4.2/LE.

Плата обладает четырьмя входами типа USB 2.0, входом для Ethernet-кабеля, разъемом HDMI, HDMI, а также гнездами DSI и CSI для дисплея и камеры.

Несмотря на обновление, стоимость устройства осталась на прежнем уровне – 35 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:18
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