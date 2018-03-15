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Певица Виктория Дайнеко попала в автомобильную аварию

Выпускница телепроекта "Фабрика звёзд" Виктория Дайнеко заставила фанатов переживать за своё здоровье, сообщив о том, в какую передрягу угодила.

На своей странице в Instagram популярная певица опубликовала пост, в котором рассказала, что попала в аварию. Такое, по её словам, случилось с ней впервые за 10 лет. Ситуация оказалась крайне тяжёлой, так как без машины Виктории очень трудно передвигаться по огромному городу, а ведь нужно успеть на 4 мероприятия, о которых заранее договорилась.

Певица Виктория Дайнеко попала в автомобильную аварию

Дайнеко прикрепила к печальному посту селфи прямо из побитой машины. Артистка пытается улыбаться, но досада на её лице читается всё же отчётливо. Впрочем, сильно унывать Вике не стоит, так как в её окружении есть люди, готовые всегда прийти на помощь.

Поклонники оперативно отреагировали на невесёлую новость и принялись сочувствовать, поддерживать и так далее. Люди пишут, что прекрасно понимают то состояние, когда после нескольких лет безоблачной поездки по дорогам вдруг попадаешь в ДТП. Тем не менее фолловеры рады, что Виктория осталась цела и невредима, ведь всё могло закончиться для неё более плачевно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:37
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