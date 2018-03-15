Hyundai Tucson подорожал на 10 000 рублей

Подорожание в данном случае затронуло авто, произведённые в текущем году. Hyundai Tucson (комплектация Primary) с двухлитровым бензиновым силовым агрегатом на 150 лошадиных сил, а также механической коробкой передач теперь расценивается в 1,369 миллионов рублей. При этом максимальная комплектация автомобиля High-Tech расценивается в 2,134 млн. рублей. Покупателям за данную цену доступна полноприводная версия кроссовера с дизельным двухлитровым мотором на 185 л.с., а также автоматической трансмиссией.Версия Hyundai Tucson смогла войти в десятку ТОП самых реализуемых корейских авто в РФ по итогам прошлого года, заняв 7 позицию (12 011 автомобилей; плюс 17,3 процента).