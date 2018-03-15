В Сети появились изображения Nokia 9

Заметно, что боковые части устройства слегка закруглены, поэтому можно предположить, что устройство оснащено матрицей типа AMOLED. В нижней части передней панели имеется небольшой отступ от края корпуса.Эксперты предполагают, что в Nokia 9 управление системой будет осуществляться специальными наэкранными кнопками, которые предлагаются в операционной системе Android Oreo, а именно она и установлена в девайс. Таким образом, можно исключить систему управления жестами.Вполне возможно, что до официальной презентации смартфона, которая намечена на сентябрь текущего года, производитель добавит изменения в конфигурацию своего продукта. Напомним, что анонс пройдет в рамках выставки IFA 2018 в Берлине.