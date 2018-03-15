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В Сети появились изображения Nokia 9

В социальной сети Weibo было опубликовано изображение смартфона Nokia 9. На фото можно увидеть безрамочный дисплей, а также небольшой вырез в его верхней части, где расположены различные датчики и разговорный динамик.

В Сети появились изображения Nokia 9


Заметно, что боковые части устройства слегка закруглены, поэтому можно предположить, что устройство оснащено матрицей типа AMOLED. В нижней части передней панели имеется небольшой отступ от края корпуса.

Эксперты предполагают, что в Nokia 9 управление системой будет осуществляться специальными наэкранными кнопками, которые предлагаются в операционной системе Android Oreo, а именно она и установлена в девайс. Таким образом, можно исключить систему управления жестами.

Вполне возможно, что до официальной презентации смартфона, которая намечена на сентябрь текущего года, производитель добавит изменения в конфигурацию своего продукта. Напомним, что анонс пройдет в рамках выставки IFA 2018 в Берлине.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:06
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