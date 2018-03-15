Пользователи Сети недоумевают по поводу дизайна одежды Алены Водонаевой

Как известно выходцы с телестройки активно пытаются заработать в Сети при помощи рекламы, а Алена Водонаева еще и связывает рекламную продукцию со своим именем.Так модель утверждает, что китайские чехлы для телефонов и линейка бижутерии выпущенной совместно с ювелирами, разработаны исключительно по ее дизайну.Теперь Алена решила взяться за одежду и представила спортивные толстовки, которые отличались только по цвету.Подписчики разочаровались в талантах Водонаевой и написали в комментариях, что дизайн толстовок мало чем отличается от моды 80-х и вся их «ценность» в логотипе, украшающем эту одежду.Хейтеры отмечают, что Алена Водонаева не имеет «ни фантазии в графическом дизайне, ни способностей».