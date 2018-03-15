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Пользователи Сети недоумевают по поводу дизайна одежды Алены Водонаевой

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева неприятно удивила своих подписчиков, оставшиеся разочарованными новой линией одежды от телеведущей.

Как известно выходцы с телестройки активно пытаются заработать в Сети при помощи рекламы, а Алена Водонаева еще и связывает рекламную продукцию со своим именем.

Пользователи Сети недоумевают по поводу дизайна одежды Алены Водонаевой

Так модель утверждает, что китайские чехлы для телефонов и линейка бижутерии выпущенной совместно с ювелирами, разработаны исключительно по ее дизайну.

Теперь Алена решила взяться за одежду и представила спортивные толстовки, которые отличались только по цвету.

Пользователи Сети недоумевают по поводу дизайна одежды Алены Водонаевой

Подписчики разочаровались в талантах Водонаевой и написали в комментариях, что дизайн толстовок мало чем отличается от моды 80-х и вся их «ценность» в логотипе, украшающем эту одежду.

Хейтеры отмечают, что Алена Водонаева не имеет «ни фантазии в графическом дизайне, ни способностей».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18
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