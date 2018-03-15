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Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании массажистки

Роман Будников проиграл судебное разбирательство касательно дела об изнасиловании. Ведущего Первого канала массажистка обвинила в надругательстве.

Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании массажистки

Около года назад Роман Будников оказался в центре инцидента. Двадцативосьмилетняя девушка обвинила ведущего в сексуальном насилии и нанесении побоев. Массажистка поведала, что мужчина пригласил её для оказания услуг как специалиста к себе домой. По словам молодой особы, данный процесс не подразумевал под собой интима. Через несколько дней девушка обратилась в полицию, однако там ей было отказано, так как правоохранительные органы не нашли состава преступления. Отчаявшись, массажистка приняла решение обо всем рассказать журналистам.

Сам Роман Будников против массажистки написал иск, в котором потребовал взыскать с неё за нанесение морального ущерба один миллион рублей. Но в суде обращение ведущего не нашло поддержки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:25
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