Роман Будников проиграл в деле об изнасиловании массажистки

Около года назад Роман Будников оказался в центре инцидента. Двадцативосьмилетняя девушка обвинила ведущего в сексуальном насилии и нанесении побоев. Массажистка поведала, что мужчина пригласил её для оказания услуг как специалиста к себе домой. По словам молодой особы, данный процесс не подразумевал под собой интима. Через несколько дней девушка обратилась в полицию, однако там ей было отказано, так как правоохранительные органы не нашли состава преступления. Отчаявшись, массажистка приняла решение обо всем рассказать журналистам.Сам Роман Будников против массажистки написал иск, в котором потребовал взыскать с неё за нанесение морального ущерба один миллион рублей. Но в суде обращение ведущего не нашло поддержки.