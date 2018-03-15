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Новый военный внедорожник для военных собрали в Украине

В Украине собрали новый военный внедорожник. К реализации этого проекта прямое отношение имеют специалисты корпорации "Богдан".

Новый военный внедорожник для военных собрали в Украине

Специализация данной компании направлена на выпуск техники гражданского назначения. При этом на сегодняшний день компания получает заказы также от украинских ВС. Новый внедорожник носит название Богдан 2351. Его создали на базе китайского внедорожника версии Great Wall Wingle 5 doublecab. Говоря более конкретно, стоит отметить, что это китайская версия внедорожного авто, но только более усиленная. Инженеры провели работу над усилением трансмиссии, подвески, рулевого управления. Внедорожник оснащается дополнительной защитой радиатора, днища, кормовой части.

Производителями транспортного средства отмечается, что авто будет использоваться военнослужащими Украины. На данном автомобиле будут перевозить грузы, а также личный состав. В авто установлен дизельный мотор на 140 лошадей.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:50
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