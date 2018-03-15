Дизайнер Ольги Бузовой дала мастер-класс, как выглядеть шикарно на работе
Любимый дизайнер телеведущей Ольги Бузовой, Белла Потемкина дала своим поклонницам в Instagram небольшой мастер-класс, как неотразимо выглядеть на работе. Ее рекомендации затронули стиль одежды, макияжа, и других общих модных тенденций.
Как известно, наряды от Беллы Потемкиной пользуются особой популярностью у таких звезд российского шоу-бизнеса, как Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Ксения Бородина, Сати Казанова и других.
Известный дизайнер не стала создавать секрета из своих профессиональных взглядов. Она рассказала поклонницам, что и находясь на работе можно и нужно выглядеть красиво и неотразимо. Как оказалось, эта тема среди россиянок довольно востребована и популярна.
В числе ведущих трендов моды Потемкина шелковые блузы, девушка выразила желание вытеснить классические хлопчатобумажные рубашки. А чтобы образ офис-менеджера получил более женственный характер, Белла также посоветовала в своем гардеробе иметь блузки с кружевными вставками.
Также она полагает, что настало время отдать предпочтение более женственным видам одежды. Современной женщине стоит чаще надевать юбки, сарафаны и платья. Наиболее модными считается фасон с юбкой-карандашом.
В плане макияжа дизайнер посоветовала немного поэкспериментировать с румянами свежих тонов. Главное – не забывать сделать легкую укладку волос, убеждена Белла Потемкина.
Как известно, наряды от Беллы Потемкиной пользуются особой популярностью у таких звезд российского шоу-бизнеса, как Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Ксения Бородина, Сати Казанова и других.
Известный дизайнер не стала создавать секрета из своих профессиональных взглядов. Она рассказала поклонницам, что и находясь на работе можно и нужно выглядеть красиво и неотразимо. Как оказалось, эта тема среди россиянок довольно востребована и популярна.
В числе ведущих трендов моды Потемкина шелковые блузы, девушка выразила желание вытеснить классические хлопчатобумажные рубашки. А чтобы образ офис-менеджера получил более женственный характер, Белла также посоветовала в своем гардеробе иметь блузки с кружевными вставками.
Также она полагает, что настало время отдать предпочтение более женственным видам одежды. Современной женщине стоит чаще надевать юбки, сарафаны и платья. Наиболее модными считается фасон с юбкой-карандашом.
В плане макияжа дизайнер посоветовала немного поэкспериментировать с румянами свежих тонов. Главное – не забывать сделать легкую укладку волос, убеждена Белла Потемкина.