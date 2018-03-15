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Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём рождения

Ляйсан Утяшева в своём микроблоге Instagram трогательно поздравила мужа Павла Волю с днём рождения, публикацией подросшего сына. Четырнадцатого марта шоумену исполнилось тридцать девять лет.

Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём рождения

Ляйсан Утяшева в рамках Instagram обнародовала фото, на котором запечатлён её супруг Павел Воля вместе с сыном. Под снимком девушка написала, что сильно и нежно любит супруга. На данной публикации Павел Воля сидит на подоконнике вместе со своим сыном, при этом смотрит в окно на панораму городских многоэтажек. Фото в течение суток сумело собрать более 117 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 500 поздравительных комментариев.

Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём рождения

Фанаты поблагодарили Ляйсан за то, что она продемонстрировала подросшего Роберта, что девушка делает крайне редко. Спортсменка считает, что не имеет права показывать ребёнка раньше, чем он сам захочет. В комментариях к публикации фолловеры написали поздравления её мужу с пожеланиями счастья и семейного благополучия.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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