Ляйсан Утяшева трогательно поздравила мужа с днём рождения

Ляйсан Утяшева в рамках Instagram обнародовала фото, на котором запечатлён её супруг Павел Воля вместе с сыном. Под снимком девушка написала, что сильно и нежно любит супруга. На данной публикации Павел Воля сидит на подоконнике вместе со своим сыном, при этом смотрит в окно на панораму городских многоэтажек. Фото в течение суток сумело собрать более 117 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 500 поздравительных комментариев.Фанаты поблагодарили Ляйсан за то, что она продемонстрировала подросшего Роберта, что девушка делает крайне редко. Спортсменка считает, что не имеет права показывать ребёнка раньше, чем он сам захочет. В комментариях к публикации фолловеры написали поздравления её мужу с пожеланиями счастья и семейного благополучия.