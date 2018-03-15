Иран допустил досрочный выход России из сделки ОПЕК+ в этом году

Россия вместе с Саудовской Аравией могут продолжить переговоры о квотах в рамках соглашения ОПЕК+. При этом, российские чиновники не комментируют пока эти планы. Однако Бижан Намдар Зангане, министр нефти Ирана после консультацийс российскими партнерами допустил возможность выхода из сделки России.Александр Новак, министр энергетики ранее предположил, что необходима доработка условий сделки, тем самым обозначив свою позицию, считая, что ограничение добычи на этот период в 300 тыс. баррелей является чрезмерным. Специалисты отмечают, что такое согласованное выступление руководителей обеих ведомств является давлением на руководство Саудовской Аравии, чтобы получить большую выгоду от возможных изменений условий.