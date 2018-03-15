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Иран допустил досрочный выход России из сделки ОПЕК+ в этом году

Министр нефти из Ирана предсказал выход России из соглашения по ограничению добычи нефти в этом году. Россия в настоящее время входит в соглашение ОПЕК+ и теперь может прекратить в нем участвовать, так как эти ограничения уменьшают доходы отечественной отрасли в условиях кризиса экономики.

Россия вместе с Саудовской Аравией могут продолжить переговоры о квотах в рамках соглашения ОПЕК+. При этом, российские чиновники не комментируют пока эти планы. Однако Бижан Намдар Зангане, министр нефти Ирана после консультацийс российскими партнерами допустил возможность выхода из сделки России.

Иран допустил досрочный выход России из сделки ОПЕК+ в этом году


Александр Новак, министр энергетики ранее предположил, что необходима доработка условий сделки, тем самым обозначив свою позицию, считая, что ограничение добычи на этот период в 300 тыс. баррелей является чрезмерным. Специалисты отмечают, что такое согласованное выступление руководителей обеих ведомств является давлением на руководство Саудовской Аравии, чтобы получить большую выгоду от возможных изменений условий.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:40
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