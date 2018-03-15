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Зрители «Дом-2» недоумевают, для кого показывают сцены рукоприкладства на проекте

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» в последнее время все чаще задаются вопросом, кто решил, что зрителю нравится бесчисленное количество сцен насилия и рукоприкладства на проекте.

Большинство этих кадров постановочные, но от этого они становятся менее мерзкими.

Зрители «Дом-2» недоумевают, для кого показывают сцены рукоприкладства на проекте

Пользователи напоминают, что изначально программа задумывалась для «15 клевых ребят», которые будут строить любовь и в итоге выиграют дом своей мечты.

Теперь же реалити-шоу превратилось в дешевую порнографию с «явным перекосом к криминалу», а в целом шоу стало похоже на «рвотный порошок». Поэтому поклонники телестройки и задаются вопросом, кто решил, что это должно нравиться.

Зрители «Дом-2» недоумевают, для кого показывают сцены рукоприкладства на проекте

Более того, молодежь, которая начинает смотреть «Дом-2» принимает все за «чистую монету» и считает такие отношения участников хорошей моделью для собственных отношений. Таким образом, «насилие порождает насилие»
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:43
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