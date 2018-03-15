Зрители «Дом-2» недоумевают, для кого показывают сцены рукоприкладства на проекте
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» в последнее время все чаще задаются вопросом, кто решил, что зрителю нравится бесчисленное количество сцен насилия и рукоприкладства на проекте.
Большинство этих кадров постановочные, но от этого они становятся менее мерзкими.
Пользователи напоминают, что изначально программа задумывалась для «15 клевых ребят», которые будут строить любовь и в итоге выиграют дом своей мечты.
Теперь же реалити-шоу превратилось в дешевую порнографию с «явным перекосом к криминалу», а в целом шоу стало похоже на «рвотный порошок». Поэтому поклонники телестройки и задаются вопросом, кто решил, что это должно нравиться.
Более того, молодежь, которая начинает смотреть «Дом-2» принимает все за «чистую монету» и считает такие отношения участников хорошей моделью для собственных отношений. Таким образом, «насилие порождает насилие»
Большинство этих кадров постановочные, но от этого они становятся менее мерзкими.
Пользователи напоминают, что изначально программа задумывалась для «15 клевых ребят», которые будут строить любовь и в итоге выиграют дом своей мечты.
Теперь же реалити-шоу превратилось в дешевую порнографию с «явным перекосом к криминалу», а в целом шоу стало похоже на «рвотный порошок». Поэтому поклонники телестройки и задаются вопросом, кто решил, что это должно нравиться.
Более того, молодежь, которая начинает смотреть «Дом-2» принимает все за «чистую монету» и считает такие отношения участников хорошей моделью для собственных отношений. Таким образом, «насилие порождает насилие»