Ким Кардашьян опровергла слухи о желании развестись с Канье Уэстом
Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила поведать о ситуации в её семье на фоне распространяющихся в СМИ слухов, что её брак с Канье Уэстом на грани краха.
В беседе с журналистами 37-летняя знаменитость подняла тему семьи. Она утверждает, что всё у неё в порядке и чувствует себя счастливой женой и матерью, у которой есть всё, что нужно. Тем не менее Ким чётко рассчитывает свои силы, понимает ответственность за то или иное действие, особенно когда дело касается детей.
В 2014 году Ким вышла замуж за известного рэп-исполнителя Канье Уэста. В 2013 году у пары появилась девочка Норт Уэст, а через два с половиной года - мальчик Сейнт Уэст. В январе текущего года в семье появился третий ребёнок - дочь Чикаго Уэст, которую выносила суррогатная мать.
В беседе с журналистами 37-летняя знаменитость подняла тему семьи. Она утверждает, что всё у неё в порядке и чувствует себя счастливой женой и матерью, у которой есть всё, что нужно. Тем не менее Ким чётко рассчитывает свои силы, понимает ответственность за то или иное действие, особенно когда дело касается детей.
"Я не уверена, что смогу справиться с большим количеством детей, а ведь нужно уделять внимание и время супругу столько же, сколько и наследникам. Свободного от работы времени у меня не так много, поэтому, думаю, в семье будет не более четырёх детей", - рассказала Кардашьян.
В 2014 году Ким вышла замуж за известного рэп-исполнителя Канье Уэста. В 2013 году у пары появилась девочка Норт Уэст, а через два с половиной года - мальчик Сейнт Уэст. В январе текущего года в семье появился третий ребёнок - дочь Чикаго Уэст, которую выносила суррогатная мать.