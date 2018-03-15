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Ким Кардашьян опровергла слухи о желании развестись с Канье Уэстом

Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила поведать о ситуации в её семье на фоне распространяющихся в СМИ слухов, что её брак с Канье Уэстом на грани краха.

В беседе с журналистами 37-летняя знаменитость подняла тему семьи. Она утверждает, что всё у неё в порядке и чувствует себя счастливой женой и матерью, у которой есть всё, что нужно. Тем не менее Ким чётко рассчитывает свои силы, понимает ответственность за то или иное действие, особенно когда дело касается детей.

Ким Кардашьян опровергла слухи о желании развестись с Канье Уэстом

"Я не уверена, что смогу справиться с большим количеством детей, а ведь нужно уделять внимание и время супругу столько же, сколько и наследникам. Свободного от работы времени у меня не так много, поэтому, думаю, в семье будет не более четырёх детей", - рассказала Кардашьян.

В 2014 году Ким вышла замуж за известного рэп-исполнителя Канье Уэста. В 2013 году у пары появилась девочка Норт Уэст, а через два с половиной года - мальчик Сейнт Уэст. В январе текущего года в семье появился третий ребёнок - дочь Чикаго Уэст, которую выносила суррогатная мать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:42
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