Ким Кардашьян опровергла слухи о желании развестись с Канье Уэстом

"Я не уверена, что смогу справиться с большим количеством детей, а ведь нужно уделять внимание и время супругу столько же, сколько и наследникам. Свободного от работы времени у меня не так много, поэтому, думаю, в семье будет не более четырёх детей", - рассказала Кардашьян.

В беседе с журналистами 37-летняя знаменитость подняла тему семьи. Она утверждает, что всё у неё в порядке и чувствует себя счастливой женой и матерью, у которой есть всё, что нужно. Тем не менее Ким чётко рассчитывает свои силы, понимает ответственность за то или иное действие, особенно когда дело касается детей.В 2014 году Ким вышла замуж за известного рэп-исполнителя Канье Уэста. В 2013 году у пары появилась девочка Норт Уэст, а через два с половиной года - мальчик Сейнт Уэст. В январе текущего года в семье появился третий ребёнок - дочь Чикаго Уэст, которую выносила суррогатная мать.