На шпионских фото нового Roewe Marvel X виден огромный экран

Из фото видно, что новый кроссовер наделят мультимедийной установкой с сенсорным большим дисплеем под стиль версий американской Tesla. Огромный тачскрин в данном случае не является инновацией для Roewe, потому-что такими дисплеями снабжаются версии Roewe RX5, а также Roewe i6. Пока новый паркетник имеет название Marvel X. Версию ещё официально не презентовали. При этом имеются сомнения, что студия Marvel, которая выпускает комиксы, разрешит Roewe использовать своё наименование.Внешнее оформление новой версии выполнили в духе Roewe Vision-E. На рынке первоначально появится электрическая версия. Поздней выпустят бензиновую версию. Кроссовер представят в текущем году.