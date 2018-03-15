Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на съемки вместе с дочкой
Виктория Дайнеко, являющаяся известной отечественной певицей, приняла решение поменять сферу своей деятельности. Артистка снялась в телесериале «Улетный экипаж», в котором сыграла главную роль.
Виктория Дайнеко поведала, что на съемки телесериала «Улетный экипаж» она попала совершенно случайно. Однажды вечером певице домой позвонил директор картины, который предложил ей приехать на пробы главной героини сериала, и она не отказалась. Виктория вместе со своими друзьями создала видео-презентацию, после чего она была утверждена на главную роль. Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, и так как певица не смогла на длительное время оставить свою крошечную дочку, то забрала её с собой вместе с няней.
Стоит отметить, что исполнительница песен одна воспитывает двухлетнюю дочку, родившуюся во время отношений с Дмитрием Клейманом. Супруги прожили вместе всего только три года, после чего расстались.
Виктория Дайнеко поведала, что на съемки телесериала «Улетный экипаж» она попала совершенно случайно. Однажды вечером певице домой позвонил директор картины, который предложил ей приехать на пробы главной героини сериала, и она не отказалась. Виктория вместе со своими друзьями создала видео-презентацию, после чего она была утверждена на главную роль. Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, и так как певица не смогла на длительное время оставить свою крошечную дочку, то забрала её с собой вместе с няней.
Стоит отметить, что исполнительница песен одна воспитывает двухлетнюю дочку, родившуюся во время отношений с Дмитрием Клейманом. Супруги прожили вместе всего только три года, после чего расстались.