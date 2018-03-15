Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на съемки вместе с дочкой

Виктория Дайнеко поведала, что на съемки телесериала «Улетный экипаж» она попала совершенно случайно. Однажды вечером певице домой позвонил директор картины, который предложил ей приехать на пробы главной героини сериала, и она не отказалась. Виктория вместе со своими друзьями создала видео-презентацию, после чего она была утверждена на главную роль. Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, и так как певица не смогла на длительное время оставить свою крошечную дочку, то забрала её с собой вместе с няней.Стоит отметить, что исполнительница песен одна воспитывает двухлетнюю дочку, родившуюся во время отношений с Дмитрием Клейманом. Супруги прожили вместе всего только три года, после чего расстались.