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Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на съемки вместе с дочкой

Виктория Дайнеко, являющаяся известной отечественной певицей, приняла решение поменять сферу своей деятельности. Артистка снялась в телесериале «Улетный экипаж», в котором сыграла главную роль.

Виктория Дайнеко прилетела в Санкт-Петербург на съемки вместе с дочкой

Виктория Дайнеко поведала, что на съемки телесериала «Улетный экипаж» она попала совершенно случайно. Однажды вечером певице домой позвонил директор картины, который предложил ей приехать на пробы главной героини сериала, и она не отказалась. Виктория вместе со своими друзьями создала видео-презентацию, после чего она была утверждена на главную роль. Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, и так как певица не смогла на длительное время оставить свою крошечную дочку, то забрала её с собой вместе с няней.

Стоит отметить, что исполнительница песен одна воспитывает двухлетнюю дочку, родившуюся во время отношений с Дмитрием Клейманом. Супруги прожили вместе всего только три года, после чего расстались.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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