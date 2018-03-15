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Средиземноморский газ манит крупные нефтяные компании

По оценке специалистов, в Средиземноморском регионе сосредоточено 45 трлн кубических метров голубого топлива. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос Европы в течение 10-15 лет. Основное месторождение находится в прибрежных водах Израиля.

На восточном побережье Средиземного моря Израиль в ближайшие годы начнет разработку крупнейшего месторождения. В планах компаний начать строительство газопровода в Северную Италию. В настоящее время согласовываются технические параметры прокладки нитки газопровода через Грецию. Одновременно в этот проект заходят крупнейшие нефтегозодобытчики Royal Dutch Shell PLC, Total SA, Exxon Mobil Corp.

Средиземноморский газ манит крупные нефтяные компании


Показателем интереса к проекту стало подписание соглашения в феврале израильскими, египетскими, американскими фирмами соглашения о сотрудничестве. Кроме того, договор с Shell даст возможность израильтянам осуществлять поставки на египетский завод сжижения газа, который потом также будет поставляться в Европу.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
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