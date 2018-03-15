Средиземноморский газ манит крупные нефтяные компании
По оценке специалистов, в Средиземноморском регионе сосредоточено 45 трлн кубических метров голубого топлива. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос Европы в течение 10-15 лет. Основное месторождение находится в прибрежных водах Израиля.
На восточном побережье Средиземного моря Израиль в ближайшие годы начнет разработку крупнейшего месторождения. В планах компаний начать строительство газопровода в Северную Италию. В настоящее время согласовываются технические параметры прокладки нитки газопровода через Грецию. Одновременно в этот проект заходят крупнейшие нефтегозодобытчики Royal Dutch Shell PLC, Total SA, Exxon Mobil Corp.
Показателем интереса к проекту стало подписание соглашения в феврале израильскими, египетскими, американскими фирмами соглашения о сотрудничестве. Кроме того, договор с Shell даст возможность израильтянам осуществлять поставки на египетский завод сжижения газа, который потом также будет поставляться в Европу.
На восточном побережье Средиземного моря Израиль в ближайшие годы начнет разработку крупнейшего месторождения. В планах компаний начать строительство газопровода в Северную Италию. В настоящее время согласовываются технические параметры прокладки нитки газопровода через Грецию. Одновременно в этот проект заходят крупнейшие нефтегозодобытчики Royal Dutch Shell PLC, Total SA, Exxon Mobil Corp.
Показателем интереса к проекту стало подписание соглашения в феврале израильскими, египетскими, американскими фирмами соглашения о сотрудничестве. Кроме того, договор с Shell даст возможность израильтянам осуществлять поставки на египетский завод сжижения газа, который потом также будет поставляться в Европу.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30