Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети архивные фото актрисы

Публикация выполнена в чёрно-белых тонах, однако это совсем не смущает дочку покойной актрисы. Наоборот, девушка гордится этим и подчеркивает, что белый цвет символизирует светлое будущее, а чёрный - прошлые горести. «Чёрно-белое детство», - так подписала Анна уникальный снимок с выдающейся родительницей.Фанаты Глаголевой опять взгрустнули, однако эта грусть была светлой. На архивной публикации у матери и дочки одинаковый взгляд и прически. Поклонники выразили девушке соболезнования и заверили, что будут всегда помнить знаменитую актрису. Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа. О том, что у актрисы рак знали только родственники и друзья. Анна через полгода со дня смерти артистки разместила в Сети снимки и видео покойной мамы.