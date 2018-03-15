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Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети архивные фото актрисы

Анна Нахапетова, являющаяся старшей дочерью Веры Глаголевой, поделилась с фолловерами редким архивным снимком своей покойной мамы. На фото актриса запечатлена с самой Анной, ещё совсем маленькой девочкой.

Старшая дочь Веры Глаголевой опубликовала в Сети архивные фото актрисы

Публикация выполнена в чёрно-белых тонах, однако это совсем не смущает дочку покойной актрисы. Наоборот, девушка гордится этим и подчеркивает, что белый цвет символизирует светлое будущее, а чёрный - прошлые горести. «Чёрно-белое детство», - так подписала Анна уникальный снимок с выдающейся родительницей.

Фанаты Глаголевой опять взгрустнули, однако эта грусть была светлой. На архивной публикации у матери и дочки одинаковый взгляд и прически. Поклонники выразили девушке соболезнования и заверили, что будут всегда помнить знаменитую актрису. Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа. О том, что у актрисы рак знали только родственники и друзья. Анна через полгода со дня смерти артистки разместила в Сети снимки и видео покойной мамы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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