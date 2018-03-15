Егор Крид рассказал, что едва не подрался с мужем Нюши в клубе

Об этом неприятном инциденте 23-летний исполнитель вспомнил в беседе с журналистами известного издания Super. Посетив один из столичных клубов, Егор случайным образом повстречал там Игоря Сивова, и разговор у мужчин на спокойных тонах не получился.Крид настаивает, что инициатором ссоры был именно Сивов, который, со слов певца, повёл себя неподобающим образом. Обменявшись парой нелестных высказываний, мужчины всё же не дали волю эмоциям окончательно и не слились в ожесточённой драке. Артист добавил, что в случае физического контакта Игорю бы сильно не поздоровилось, так как он обладает весьма увесистым ударом, способным нокаутировать.Напомним, ранее Егора Крида и Нюшу связывали романтические отношения, которые, впрочем, долго не продолжились. Через некоторое время в жизни одной из самых желанных невест российской эстрады появился политический деятель Игорь Сивов. Певица далеко не сразу объявила о новом мужчине, но парочку видели в ресторанах. В январе артистка объявила о помолвке, а свадьба состоялась летом на Мальдивах.