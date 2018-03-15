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Егор Крид рассказал, что едва не подрался с мужем Нюши в клубе

Егор Крид поведал о конфликте, который произошёл с ним и Игорем Сивовым, мужем его бывшей возлюбленной, популярной певицы Нюши.

Об этом неприятном инциденте 23-летний исполнитель вспомнил в беседе с журналистами известного издания Super. Посетив один из столичных клубов, Егор случайным образом повстречал там Игоря Сивова, и разговор у мужчин на спокойных тонах не получился.

Егор Крид рассказал, что едва не подрался с мужем Нюши в клубе

Крид настаивает, что инициатором ссоры был именно Сивов, который, со слов певца, повёл себя неподобающим образом. Обменявшись парой нелестных высказываний, мужчины всё же не дали волю эмоциям окончательно и не слились в ожесточённой драке. Артист добавил, что в случае физического контакта Игорю бы сильно не поздоровилось, так как он обладает весьма увесистым ударом, способным нокаутировать.

Егор Крид рассказал, что едва не подрался с мужем Нюши в клубе

Напомним, ранее Егора Крида и Нюшу связывали романтические отношения, которые, впрочем, долго не продолжились. Через некоторое время в жизни одной из самых желанных невест российской эстрады появился политический деятель Игорь Сивов. Певица далеко не сразу объявила о новом мужчине, но парочку видели в ресторанах. В январе артистка объявила о помолвке, а свадьба состоялась летом на Мальдивах.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
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