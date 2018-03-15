Минпромторг расширил перечень роскошных авто

В перечень дорогостоящих транспортных средств попали новые версии, которые расценивались дешевле в прошлые годы. Если в прошлом году упоминали 910 различных версий, то уже в текущем году их насчитывается в количестве 1 100 моделей. Имеют место такие ценовые рамки: 556 наименований вошли в сумму 3 – 5 млн. руб., 387 наименований – 5 – 10 млн. руб., 108 наименований - 10 – 15 млн. руб. Самая роскошная группа, состоящая из 75 транспортных средств, вошла в сумму более 15 млн. руб. Уровень налога также зависит от мощности силового агрегата и времени эксплуатации.Полноприводная версия Audi RS3 Sportback, оснащаемая 2,5-литровым силовым агрегатом и A6 allroad quattro, комплектуемая 3-литровым двигателем V6, первый раз превысили цену в три миллиона рублей.