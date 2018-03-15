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Эксперты: Санкции ударят по российской нефтедобыче

Из-за усиления санкций в близкой и среднесрочной перспективе в России упадет нефтедобыча до уровня чуть более 400 млн тонн. Причинами этого эксперты называют: отсутствие новых крупных месторождений, недостаток новых технологий и западных инвестиций, падение спроса из-за перехода на возобновляемые источники энергии, конкуренция с США.

Аналитики рынка углеводородов считают, что падение добычи полезных ископаемых в России через 7 лет составит почти 8%. Главными причинами этого они называют: прекращение инвестиций, запрет на ввоз нового оборудование и технологий. Уже в этом году снижение составит 1,5%, что превысит в годовом измерении 100 млн тонн.

Эксперты: Санкции ударят по российской нефтедобыче


В результате, уже к концу прогнозируемого периода нефтедобыча упадет до 540 млн тонн. Также эксперты говорят, что в отдаленной перспективе, до 2030 года это падение будет более существенным. К 2030 году нефтевыработка опустится до уровня чуть выше 400 млн тонн. Особую роль в этом сыграет и решение Германии сократить использование нефти и газа до уровня, когда на их основе будет к 2033 году выработано всего 30% электричества. В результате, еже через 4-10 лет нефтегазопроводы из России окажутся не востребованными. Потребность же в этом случае будет пополняться углеводородами из США и из крупнейшего газового месторождения у берегов Израиля.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30
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