Компания Renault обновила кроссовер Kadjar

Обновлённый кроссовер на рынке будет реализовываться под названием Renault Kadjar Armor-Lux. Отмечается, что изменения автомобиль получил незначительные, поэтому многие автолюбители их не заметят.В частности, на бамперах рестайлингового кроссовера появились новые накладки, корпуса наружных зеркал окрашены в тёмно-серый цвет, а также к числу отличий относятся двухцветные колёсные диски диаметром 19 дюймов и светодиодная оптика.В технической части кроссовера Renault Kadjar Armor-Lux тоже имеются некоторые дополнения. Так автомобиль будет отличаться боковыми подушками безопасности, подогревом передних сидений, системой мониторинга «слепых» зон и другими функциями. О том, сколько будет стоить новая модификация автомобиля пока не сообщается.