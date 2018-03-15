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Компания Renault обновила кроссовер Kadjar

Французская компания Renault обновила свою модель Kadjar. Рестайлинговая версия кроссовера Renault Kadjar от предыдущей модели отличается незначительно, как в экстерьере, так и в интерьере.

Компания Renault обновила кроссовер Kadjar


Обновлённый кроссовер на рынке будет реализовываться под названием Renault Kadjar Armor-Lux. Отмечается, что изменения автомобиль получил незначительные, поэтому многие автолюбители их не заметят.

В частности, на бамперах рестайлингового кроссовера появились новые накладки, корпуса наружных зеркал окрашены в тёмно-серый цвет, а также к числу отличий относятся двухцветные колёсные диски диаметром 19 дюймов и светодиодная оптика.

В технической части кроссовера Renault Kadjar Armor-Lux тоже имеются некоторые дополнения. Так автомобиль будет отличаться боковыми подушками безопасности, подогревом передних сидений, системой мониторинга «слепых» зон и другими функциями. О том, сколько будет стоить новая модификация автомобиля пока не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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