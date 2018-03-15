Лена Миро жестко посмеялась над беременной Лободой
Слава многих представителей отечественного шоу-бизнеса не дает покоя блогеру Лене Миро, которая не гнушается зло высмеивать даже беременных.
Так недавно Миро высмеяла Светлану Лободу, которая готовится стать матерью во второй раз.
Блогерша назвала Лободу «Светочкой-уточкой» и отметила, что та стремится стать такой же многодетной матерью как Анна Седокова, еще одна экс-солистка группы «ВИАгра». Также Миро припомнила и других солисток этой группы и назвала их всех «неугомонными женскими половыми органами».
Первого сына Лобода прижила от танцора по фамилии Царь, а второй ребенок, поговаривают, был зачат солистом немецкой группы Rammstein 57-летним Тиллем Линдеманном.
Лена Миро считает, что народная артистка Украины Светлана Лобода вряд ли станет заботливой мамой и ее второго ребенка постигнет участь первенца – его отдадут на воспитание няне.
Так недавно Миро высмеяла Светлану Лободу, которая готовится стать матерью во второй раз.
Блогерша назвала Лободу «Светочкой-уточкой» и отметила, что та стремится стать такой же многодетной матерью как Анна Седокова, еще одна экс-солистка группы «ВИАгра». Также Миро припомнила и других солисток этой группы и назвала их всех «неугомонными женскими половыми органами».
Первого сына Лобода прижила от танцора по фамилии Царь, а второй ребенок, поговаривают, был зачат солистом немецкой группы Rammstein 57-летним Тиллем Линдеманном.
Лена Миро считает, что народная артистка Украины Светлана Лобода вряд ли станет заботливой мамой и ее второго ребенка постигнет участь первенца – его отдадут на воспитание няне.