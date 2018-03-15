Лена Миро жестко посмеялась над беременной Лободой

Так недавно Миро высмеяла Светлану Лободу, которая готовится стать матерью во второй раз.Блогерша назвала Лободу «Светочкой-уточкой» и отметила, что та стремится стать такой же многодетной матерью как Анна Седокова, еще одна экс-солистка группы «ВИАгра». Также Миро припомнила и других солисток этой группы и назвала их всех «неугомонными женскими половыми органами».Первого сына Лобода прижила от танцора по фамилии Царь, а второй ребенок, поговаривают, был зачат солистом немецкой группы Rammstein 57-летним Тиллем Линдеманном.Лена Миро считает, что народная артистка Украины Светлана Лобода вряд ли станет заботливой мамой и ее второго ребенка постигнет участь первенца – его отдадут на воспитание няне.