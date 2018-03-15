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Ольге Бузовой срочно понадобился дублер

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова ищет себе двойника.

Ольге Бузовой срочно понадобился дублер

Недавно на просторах Сети появилось интересное объявление, судя по которому на кастинг приглашаются девушки с параметрами Ольги Бузовой. Главным условием является внешнее сходство, цвет и длина волос.

Сама же Ольга будет сниматься совместно с победительницей кастинга. При этом девушке еще и, разумеется, заплатят. Поклонники гадают, для чего же телеведущей понадобился дублер. К слову, некоторые не сомневаются, что певица попросту боится исполнять опасные трюки, или в клипе появится две Ольги Бузовых.

Ольге Бузовой срочно понадобился дублер
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02
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