Ольге Бузовой срочно понадобился дублер

Недавно на просторах Сети появилось интересное объявление, судя по которому на кастинг приглашаются девушки с параметрами Ольги Бузовой. Главным условием является внешнее сходство, цвет и длина волос.Сама же Ольга будет сниматься совместно с победительницей кастинга. При этом девушке еще и, разумеется, заплатят. Поклонники гадают, для чего же телеведущей понадобился дублер. К слову, некоторые не сомневаются, что певица попросту боится исполнять опасные трюки, или в клипе появится две Ольги Бузовых.