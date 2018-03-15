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Дизайнеры АвтоВАЗа сделают новую Lada 4x4 похожей на старую

Сотрудники «АвтоВАЗа» собираются сохранить узнаваемую стилистику транспортного средства при разработке версии Lada 4x4 новой генерации.

Дизайнеры АвтоВАЗа сделают новую Lada 4x4 похожей на старую

Дизайн авто практически ничем не станет отличаться от предшественника. Стив Маттин, являющийся главой по дизайну автобренда «АвтоВАЗ», отмечает, что при разработке модели следует сохранить «преемственность поколений». Авто новой генерации собираются сделать узнаваемым. В настоящее время производители пребывают на этапе выбора автомобильного шасси для отечественного современного внедорожника. Ими рассматриваются варианты поперечного, а также продольного расположения мотора.

Lada 4x4 новой генерации будут собирать на ижевском заводе. Это позволит специалистам осуществлять замену цветовой гаммы авто. Разработчики до 2026 года планируют представить общественности примерно 12 моделей. В компании собираются выпустить 11 обновленных версий, имеющихся в текущей линейке.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
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