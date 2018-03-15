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Обновленный пикап Foton Tunland 12 апреля появится в продаже

С 12 апреля текущего года стартуют продажи обновлённой версии китайского пикапа Foton Tunland. На китайском рынке автомобиль будет доступен в восьми модификациях по цене от 88 800 до 127 300 юаней, что эквивалентно 798 000 — 1 145 000 рублей.

Обновленный пикап Foton Tunland 12 апреля появится в продаже


Рестайлинговый пикап Foton Tunland отличается внушительной решёткой радиатора, модернизированной головной оптикой, видоизменённым передним бампером с секциями светодиодных ходовых огней и другими задними фонарями. К тому же пикап будет выпускаться с удлинённой колёсной базой размером 3 398 и 5 603 мм.

Интерьер для Foton Tunland разработчики позаимствовали у внедорожника Sauvana. В салоне автомобиля появилась переработанная передняя панель, более современная «приборка», иной блок управления климат-контролем и переработанная мультимедийная система с большим дисплеем.

В моторную гамму пикапа входит бензиновый атмосферник от Mitsubishi объёмом 2,4 литра мощностью 136 лошадиных сил или турбодизельный агрегат ёмкостью 2,8 литра производительностью 116 «лошадей». Обе силовые установки комплектуются 5-ступенчатой механической трансмиссией Getrag, а также имеют полный или задний привод.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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