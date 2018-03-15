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Хейтеры заявили, что экс-парень Ольги Бузовой оказался мальчиком по вызову

Мы уже сообщали, что совсем недавно участник известного реалити-шоу «Дом-2» Рома Гриценко очень активно ухаживал за ведущей телепроекта Ольгой Бузовой.

Однако девушка так и не ответила молодому человеку взаимностью.

Хейтеры заявили, что экс-парень Ольги Бузовой оказался мальчиком по вызову

А на днях хейтеры выяснили, что Гриценко работал в эскорте. Дотошные фолловеры отыскали кадры одной из программ канала «Москва 24», которая была посвящена рейдерскому захвату одного из борделей.

Так вот, на одном из кадров запечатлен парень, который закрывает рукой свое лицо. Многие болельщики проекта «Дом-2» сразу же распознали в этом молодом человеке Романа Гриценко.

Сам бывший возлюбленный Ольги Бузовой еще не прокомментировал эти снимки. Тем более, вполне вероятно, что это просто похожий мужчина.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:35
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