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Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде ученых, которые разработают робота-аватара

Некоммерческий Фонд XPrize начинает новый конкурс. Команда ученых, которые смогут создать практический рабочий робот-аватар, получит $10 миллионов за свои старания.

Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде ученых, которые разработают робота-аватара


Приложения для такого рода технологий революционизируют современную жизнь. Во-первых, работники службы экстренной помощи могли бы входить в опасные ситуации, не опасаясь за свою жизнь, - они могли выполнять сложные задачи и спасать жизни, находясь в безопасности в штабе.

Еще более широко применимым будет возможность для технологии роботов-аватаров изменить повседневную деятельность для миллионов людей во всем мире. Так, например, для важной встречи с бизнес-партнерами в другом городе не нужно будет летать в самолете, чтобы добраться туда. С технологией аватара можно будет просто взять под контроль тело робота, которое уже было в локальной области, дабы иметь реальное физическое присутствие в зале заседаний. Это не совсем телепортация, но близко к этому.

Многие технологии для такого устройства могут дать пользователю физическую сенсорную обратную связь на расстоянии, так как разработчики уже давно создали роботов с дистанционным управлением. У Международной космической станции даже есть астронавт-робот-гуманоид, который управляется операторами на Земле

Самая большая проблема здесь в том, что технология еще не очень отзывчива - может быть задержка между стимулами, достигающими пользователя, а также между решениями пользователя о контроле и движениями робота. Эта система должна иметь почти нулевую латентность для правильной работы.

Хотя новости об этом XPrize кажутся захватывающими, нет никакой гарантии, что премия определенно будет присуждена. Есть случаи, когда предыдущие анонсы XPrizes были отменены либо потому, что никакая научная команда не смогла выполнить определенное условие к указанному сроку или потому, что технология настолько быстро продвигалась в заданной области, что весь конкурс оказывался уже ненужным.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:43
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