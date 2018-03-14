Солист группы "ДДТ" посвятил видеоролик своей умершей жене

Недавно популярная музыкальная рок-группа «ДДТ» выложила трогательный видеоролик на канале Youtube , название которого «Когда ты была здесь». Источники сообщают, что данный видеоклип солист Юрий Шевчук посвятил скончавшейся супруге. Эпизоды, на которых группа исполняет эту композицию, заменяются видеороликами старых зданий Санкт-Петербурга.В конце видеоролика показывается больница и медикаменты.