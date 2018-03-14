«Его лаборатория была целой Вселенной»: Ученые скорбят о Стивене Хокинге

Хокинг, умерший в своем доме в Кембридже, Англия, в среду в возрасте 76 лет, стал публичным лицом гения науки. Он появился в «Звездном пути: следующее поколение» и «Теория большого взрыва», озвучил себя в сериале «Симпсоны» и написал бестселлер «Краткая история времени».«Его вклад состоит в том, что он вовлек общественность в научные достижения таким образом, который, возможно, не происходил со времен Эйнштейна. Он стал иконой для ума, который находится за пределами обычных смертных. Люди не совсем понимают, что он говорит, но они знают, что он блестящий. Возможно, человеческий элемент его борьбы заставлял людей останавливаться и обращать внимание на науку», - сказал астроном Венди Фридман, бывший директор Обсерваторий Карнеги.«Он пытался решить самые большие вопросы, которые мы задавали: рождение Вселенной, черные дыры, направление времени. Я думаю, что это привлекло внимание людей », - сказал космолог из Чикагского университета Чикаго Майкл Тернер.И он сделал это по-своему, показывая человечеству, несмотря на то, что он был в инвалидном кресле с БАС, дегенеративным расстройством нерва, известным в США, как болезнь Лу Герига. Он полетел в плоскость с невесомостью.Энди Фабиан, астроном из Кембриджского университета Хокинга и президент Королевского астрономического общества, сказал, что Хокинг начинал лекции по черным дырам с шуточкой: «Я полагаю, вы все прочитали «Краткую историю времени» и поняли это. Он всегда смеялся.»Хокинг, который родился 300 лет спустя после смерти Галилея, был профессором математики в Кембриджском университете. И физики, и астрофизики утверждали, что он их собственный Исаак Ньютон. Большая часть работы Хокинга была в области космологии, глубокомысленной ветви астрономии, пытающейся объяснить целостность Вселенной.«Имя Хокинга не имеет значения, важно то, что сделал его мозг. Мы утверждаем, что он астрофизик, потому что его лаборатория была целой Вселенной », - сказал Нил де Грасс Тайсон, директор Нью-Йоркского Планетария Хайдена.