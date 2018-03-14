Муж Виктории Романец Антон Гусев решил играть в хоккей

«Полгода не катал уже. С завтрашнего вечера начну снова. После офиса поеду за новой клюшкой и формой. Любите хоккей? Играете?» - поинтересовался Гусев у своих фанаток.

«Играем на коньках только в фигурное катание», - ответили пользователи, недоумевая от столь глупого вопроса, адресованному слабому полу, поскольку именно девушки составляют повальное большинство в числе подписчиков Антона.

По всей видимости, Антон Гусев решил разнообразить свой микроблог новыми снимками, а то все фотографии тот выставляет то с отдыха на Мальдивах, прошедшего прошлым летом, то с отпуска в Дубае от позапрошлого лета. И количество фолловеров у Антона совершенно не увеличилось за прошедший год. Другое дело - супруга.Так что почитатели крупного специалиста в области сетевого маркетинга замерли в ожидании новых фотографии из серии: «Я на коньках и на льду», «Я с клюшкой», «Смотрите, какой я красавец в этой форме».