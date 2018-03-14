После полугода молчания сериал «Mr. Freeman» снова вышел на экраны

В новом эпизоде мистер Фриман рассказал о том, какой мир ожидает людей после смерти. Именно туда попадает главный герой. В сериале показывают разговор героя с Богом, который представляет собой увеличенную версию Фримана. Бог показывает ему, как должен выглядеть идеальный мир и рассказывает, что только «игра» может изменить жизнь людей.Напомним, что первый выпуск анимационного проекта вышел одиннадцать лет назад. У мистера Фримана появилось множество поклонников и многие хотели знать, кто же именно создал этого загадочного персонажа, но не протяжение нескольких лет автор оставался анонимным. Но в 2012 году появилось интервью, известное под названием «00:00:00», где были названы имена людей, трудившихся над анимационным сериалом.