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После полугода молчания сериал «Mr. Freeman» снова вышел на экраны

Известный анимационный сериал «Mr. Freeman» на полгода прекратил выпуск новых эпизодов. И вот, спустя шесть месяцев молчания вышла новая серия, посвященная памяти Стивена Хокинга, о смерти которого стало известно 14 марта.

В новом эпизоде мистер Фриман рассказал о том, какой мир ожидает людей после смерти. Именно туда попадает главный герой. В сериале показывают разговор героя с Богом, который представляет собой увеличенную версию Фримана. Бог показывает ему, как должен выглядеть идеальный мир и рассказывает, что только «игра» может изменить жизнь людей.

После полугода молчания сериал «Mr. Freeman» снова вышел на экраны


Напомним, что первый выпуск анимационного проекта вышел одиннадцать лет назад. У мистера Фримана появилось множество поклонников и многие хотели знать, кто же именно создал этого загадочного персонажа, но не протяжение нескольких лет автор оставался анонимным. Но в 2012 году появилось интервью, известное под названием «00:00:00», где были названы имена людей, трудившихся над анимационным сериалом.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:36
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