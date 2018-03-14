Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для одиноких мам
Эвелина Бледанс, помимо своей основной деятельности в виде актрисы и ведущей, решила еще стать и писательницей. На днях знаменитость сообщила, что работает над написанием своей книги, которая станет настольным пособием для сильных одиноких мам.
Ведущая Эвелина Бледанс пишет свою первую автобиографическую книгу. Однако со слов знаменитости, это будет отнюдь не история ее жизни, а настоящий тренинг для сильных одиноких мам. Знаменитость призналась, что в книге будет рассказана вся ее подноготная, а также будут опубликованы эксклюзивные снимки, однако она надеется, что ее мемуары станут настольным пособием для мам, воспитывающих детей самостоятельно.
Бледанс написала в своем «инстаграмном» аккаунте, что в книге будут опубликованы не только полезные лайфхаки и секреты красоты от ведущей, но также советы по оптимизму и внедрения их в жизнь. Знаменитость призвала мам, которые сами растят своих детишек, поделиться с ней историями из своей жизни, дабы сделать книгу более жизненной, интересной и полезной. Десять настоящих историй от одиноких мам будут опубликованы в книге Эвелины Блёданс.
Ведущая Эвелина Бледанс пишет свою первую автобиографическую книгу. Однако со слов знаменитости, это будет отнюдь не история ее жизни, а настоящий тренинг для сильных одиноких мам. Знаменитость призналась, что в книге будет рассказана вся ее подноготная, а также будут опубликованы эксклюзивные снимки, однако она надеется, что ее мемуары станут настольным пособием для мам, воспитывающих детей самостоятельно.
Бледанс написала в своем «инстаграмном» аккаунте, что в книге будут опубликованы не только полезные лайфхаки и секреты красоты от ведущей, но также советы по оптимизму и внедрения их в жизнь. Знаменитость призвала мам, которые сами растят своих детишек, поделиться с ней историями из своей жизни, дабы сделать книгу более жизненной, интересной и полезной. Десять настоящих историй от одиноких мам будут опубликованы в книге Эвелины Блёданс.