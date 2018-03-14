Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для одиноких мам

Ведущая Эвелина Бледанс пишет свою первую автобиографическую книгу. Однако со слов знаменитости, это будет отнюдь не история ее жизни, а настоящий тренинг для сильных одиноких мам. Знаменитость призналась, что в книге будет рассказана вся ее подноготная, а также будут опубликованы эксклюзивные снимки, однако она надеется, что ее мемуары станут настольным пособием для мам, воспитывающих детей самостоятельно.Бледанс написала в своем «инстаграмном» аккаунте, что в книге будут опубликованы не только полезные лайфхаки и секреты красоты от ведущей, но также советы по оптимизму и внедрения их в жизнь. Знаменитость призвала мам, которые сами растят своих детишек, поделиться с ней историями из своей жизни, дабы сделать книгу более жизненной, интересной и полезной. Десять настоящих историй от одиноких мам будут опубликованы в книге Эвелины Блёданс.