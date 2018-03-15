Fitbit выпустила модель фитнес-трекера специально для детей

Как отмечают разработчики, гаджет не имеет особых отличий от обычных устройств, только имеет детское направление. Специфика Fitbit Ace соответствует детскому возрасту, начиная с 8 лет. По истечении каждых 60 минут он может напоминать увлеченному ребенку, что нужно сделать перерыв, например, пройтись или пробежать 250 шагов. Причем все данные фиксируются и поступают на смартфон любого из родителей.Основное направление выпуска устройства - борьба с проблемами лишнего веса у детей. Исходя из официальных данных статистики, начиная с 1998 года, определено увеличение с 14 до 18,5% состава ребят, страдающих в США ожирением. Причем, подобную тенденцию прослеживают во всем мире, так с 1975 года, увеличение количества детей с лишним весом, превысило показатель 30%.Устройство Fitbit Ace не боится пыли и воды, а заряжать его можно один раз в неделю. Подключается к гаджетам, работающим как на ОС Android, так и iOS. Ориентировочная стоимость фитнес-трекера равняется 100 долларам.