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Fitbit выпустила модель фитнес-трекера специально для детей

Компанией Fitbit разработана модель фитнес-трекера для детей - Ace. Применение устройства направленно на помощь родителям при оценке активности ребенка. Так же, есть возможность напоминания для ребенка о необходимости каждый час переходить к активному времени провождения, то есть начать действовать - пройтись или побегать.

Как отмечают разработчики, гаджет не имеет особых отличий от обычных устройств, только имеет детское направление. Специфика Fitbit Ace соответствует детскому возрасту, начиная с 8 лет. По истечении каждых 60 минут он может напоминать увлеченному ребенку, что нужно сделать перерыв, например, пройтись или пробежать 250 шагов. Причем все данные фиксируются и поступают на смартфон любого из родителей.

Fitbit выпустила модель фитнес-трекера специально для детей


Основное направление выпуска устройства - борьба с проблемами лишнего веса у детей. Исходя из официальных данных статистики, начиная с 1998 года, определено увеличение с 14 до 18,5% состава ребят, страдающих в США ожирением. Причем, подобную тенденцию прослеживают во всем мире, так с 1975 года, увеличение количества детей с лишним весом, превысило показатель 30%.

Устройство Fitbit Ace не боится пыли и воды, а заряжать его можно один раз в неделю. Подключается к гаджетам, работающим как на ОС Android, так и iOS. Ориентировочная стоимость фитнес-трекера равняется 100 долларам.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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