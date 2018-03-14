Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в нижнем белье

Рита Ора в своём аккаунте поделилась с подписчиками несколькими публикациями, на которых она запечатлена в нижнем белье. Знаменитая певица облачена в черный бюстгальтер, а её волосы собраны сзади. Также на шее артистки имеется ювелирное украшение. Исполнительница песен соблазнительно прикусывает губу, показывая подтянутую фигуру. Невзирая на то, что фотографии достаточно незамысловатые, у поклонников они вызвали восторг.Одна из публикаций в течение двух суток с момента размещения смогла собрать около 622 тысяч отметок “Мне нравится” и свыше 4 тысяч восхитительных комментариев. Однако, ничего удивительного, потому что на Instagram певицы подписаны более 13 миллионов человек. Причиной ажиотажа является то, что Рита не часто настолько откровенно показывает своё тело.