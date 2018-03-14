Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в нижнем белье
Британская исполнительница песен Рита Ора порадовала фанатов пикантными публикациями. Соответствующие фото знаменитость обнародовала в рамках Instagram.
Рита Ора в своём аккаунте поделилась с подписчиками несколькими публикациями, на которых она запечатлена в нижнем белье. Знаменитая певица облачена в черный бюстгальтер, а её волосы собраны сзади. Также на шее артистки имеется ювелирное украшение. Исполнительница песен соблазнительно прикусывает губу, показывая подтянутую фигуру. Невзирая на то, что фотографии достаточно незамысловатые, у поклонников они вызвали восторг.
Одна из публикаций в течение двух суток с момента размещения смогла собрать около 622 тысяч отметок “Мне нравится” и свыше 4 тысяч восхитительных комментариев. Однако, ничего удивительного, потому что на Instagram певицы подписаны более 13 миллионов человек. Причиной ажиотажа является то, что Рита не часто настолько откровенно показывает своё тело.
Рита Ора в своём аккаунте поделилась с подписчиками несколькими публикациями, на которых она запечатлена в нижнем белье. Знаменитая певица облачена в черный бюстгальтер, а её волосы собраны сзади. Также на шее артистки имеется ювелирное украшение. Исполнительница песен соблазнительно прикусывает губу, показывая подтянутую фигуру. Невзирая на то, что фотографии достаточно незамысловатые, у поклонников они вызвали восторг.
Одна из публикаций в течение двух суток с момента размещения смогла собрать около 622 тысяч отметок “Мне нравится” и свыше 4 тысяч восхитительных комментариев. Однако, ничего удивительного, потому что на Instagram певицы подписаны более 13 миллионов человек. Причиной ажиотажа является то, что Рита не часто настолько откровенно показывает своё тело.