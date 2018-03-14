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Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает с выборами президента России

Знаменитая экс-ведущая и светская львица Катя Жужа рассказала, как планирует отпраздновать свое 30-летие.

Девушка обратила внимание поклонников на то, что на протяжении жизни перед ней всегда стоит выбор каких-либо действий. А именно, это касается подруг, близких людей и возлюбленного.

Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает с выборами президента России

В этом году теледива празднует свое 30-летие 18 марта. На своей страничке в Инстаграме она рассказала, что в этот день все друзья будут заняты, находясь на выборах нового президента России, и поэтому лишь вечером все близкие соберутся отпраздновать юбилей.

Фанаты теледивы сразу же начали поздравлять любимицу с её 30-летием. Многие посоветовали ей большую часть времени уделять семье и уходу за собой, дабы к 50-60 годам ее внешность оставалась прежней. Некоторые поклонники напротив предложили Жуже оторваться на широкую ногу в такой день и больше времени уделять отдыху.

Знаменитость «Дома-2» не стала разглашать подробности, с кем и где собирается отмечать день рождения, однако, учитывая прошлые торжества, празднование пройдет с шиком, считают фанаты.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:44
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