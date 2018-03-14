Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой украшение из своей коллекции

Ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев сообщил своим поклонникам, что на несколько эфиров его напарницу Надежду Бабкину в кресле защитника заменит Татьяна Веденеева. Васильев даже подарил ей украшение из своей коллекции, о чем не преминул похвастаться на своей страничке в Instagram/Похоже, у Александра Васильева имеется армия верных поклонников, так как за непродолжительное время его публикация набрала больше 11 тысяч отметок «мне нравится».