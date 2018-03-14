Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой украшение из своей коллекции
Известный модный критик Александр Васильев сообщил, что вместо его бессменной напарницы Надежды Бабкиной несколько эфиров с ним проведет Татьяна Веденеева. Васильев признался, что уже подарил ей украшение из своей коллекции.
Ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев сообщил своим поклонникам, что на несколько эфиров его напарницу Надежду Бабкину в кресле защитника заменит Татьяна Веденеева. Васильев даже подарил ей украшение из своей коллекции, о чем не преминул похвастаться на своей страничке в Instagram/
Похоже, у Александра Васильева имеется армия верных поклонников, так как за непродолжительное время его публикация набрала больше 11 тысяч отметок «мне нравится».
Ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев сообщил своим поклонникам, что на несколько эфиров его напарницу Надежду Бабкину в кресле защитника заменит Татьяна Веденеева. Васильев даже подарил ей украшение из своей коллекции, о чем не преминул похвастаться на своей страничке в Instagram/
Похоже, у Александра Васильева имеется армия верных поклонников, так как за непродолжительное время его публикация набрала больше 11 тысяч отметок «мне нравится».