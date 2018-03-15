Специалисты: Употребление оливкового масла опасно для здоровья

Польза оливкового масла известна давно. Хорошо усваивается организмом, благоприятно влияет на желудок, ускоряет обмен веществ, но ко всему прочему такое масло может принести сильнейший вред здоровью. Основной причиной является неправильная готовка пищи. Например, при жарке рыбы и картофеля вырабатываемые токсические альдегиды увеличиваются до опасного для здоровья количества. Таким образом, данные вещества способствуют возникновению раковых клеток. Ученые заявили, что количество онкологических заболеваний возрастает с каждым годом.Правильное питание способствует долголетию и здоровью.