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Роман «Мастер и Маргарита» получит новую экранизацию

В России собираются снять очередную экранизацию «Мастера и Маргариты». За эту работу, бюджет которой составляет 800 млн рублей, возьмется режиссер Николай Лебедев. Выпустить фильм в прокат планируют в 2021 году.

Роман «Мастер и Маргарита» получит новую экранизацию


Продюсируют фильм Лебедева, ранее снявшего «Легенда №17» и «Экипаж», Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Игорь Толстунов («Профит»).

Константин Эрнст, пояснил еще одно обращение кинематографистов к экранизации булгаковского «Мастера» тем, что это один из «важнейших русских текстов ХХ века», что роман, дескать, не был автором полностью закончен, в нем остаются «зазубрины», и поэтому есть все основания надеяться, что на выходе получится сильная кинокартина. Еще одно обстоятельство, объясняющее экранизацию романа Михаила Булгакова – достижение российским кинематографом технологического уровня, способного передать всю фантасмагорию воображения автора романа.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 22:45
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