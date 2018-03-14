Роман «Мастер и Маргарита» получит новую экранизацию

Продюсируют фильм Лебедева, ранее снявшего «Легенда №17» и «Экипаж», Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Игорь Толстунов («Профит»).Константин Эрнст, пояснил еще одно обращение кинематографистов к экранизации булгаковского «Мастера» тем, что это один из «важнейших русских текстов ХХ века», что роман, дескать, не был автором полностью закончен, в нем остаются «зазубрины», и поэтому есть все основания надеяться, что на выходе получится сильная кинокартина. Еще одно обстоятельство, объясняющее экранизацию романа Михаила Булгакова – достижение российским кинематографом технологического уровня, способного передать всю фантасмагорию воображения автора романа.