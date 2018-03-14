Анонсированы самые мощные Android-смартфоны

Три лидирующих позиции достались гаджетам китайской компании Huawei. Речь идёт о Huawei Honor View 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10. Дальше в ТОП идут OnePlus5, а также OnePlus 5Т. Эти тестирования показали, что данные пять устройств смогли набрать больше всего балов. Кроме вышеперечисленных гаджетов рейтинг вошли смартфоны версий Zero Nutia Z17 ZTE, а также Xiaomi Mi 6. Далее идёт Mi Mix 2, а также Samsung Galaxy Note 8. Раньше передавалось, что многие флагманские смартфоны, которые осуществляют работу на платформе Android, наделяются вирусами в момент их производства.Стоит отметить, что такой результат был показан благодаря изучению android-девайсов. В свою очередь данные устройства проанализировали квалифицированные эксперты.