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Анонсированы самые мощные Android-смартфоны

Бенчмарк AnTuTu в Сети разместил реестр мощнейших смартфонов, которые работают на Android. В список вошли также устройства, появившиеся на потребительском рынке в прошлом месяце.

Анонсированы самые мощные Android-смартфоны


Три лидирующих позиции достались гаджетам китайской компании Huawei. Речь идёт о Huawei Honor View 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10. Дальше в ТОП идут OnePlus5, а также OnePlus 5Т. Эти тестирования показали, что данные пять устройств смогли набрать больше всего балов. Кроме вышеперечисленных гаджетов рейтинг вошли смартфоны версий Zero Nutia Z17 ZTE, а также Xiaomi Mi 6. Далее идёт Mi Mix 2, а также Samsung Galaxy Note 8. Раньше передавалось, что многие флагманские смартфоны, которые осуществляют работу на платформе Android, наделяются вирусами в момент их производства.

Стоит отметить, что такой результат был показан благодаря изучению android-девайсов. В свою очередь данные устройства проанализировали квалифицированные эксперты.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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