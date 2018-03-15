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В Японии флешмоб “Вытягивание кошек” стал пользоваться успехом у жителей

В Японии флешмоб “Вытягивание кошек” стал пользоваться успехом у жителей. Они с удовольствием измеряют длину своих любимцев и публикуют фото в Twitter.

Автором идеи стал молодой человек, обративший внимание на своего спящего питомца. Его поразил размер тела животного в вытянутом состоянии, после чего фото попало в сети вместе с таким названием. Многие пользователи решили поддержать интересную тему и тоже стали показывать своих котов во время соревнования друг с другом.

В Японии флешмоб “Вытягивание кошек” стал пользоваться успехом у жителей


Во время проведения забавного мероприятия пушистые красавцы не пострадали, но многие из них выражали восторг, позируя перед камерой. Сейчас участниками стали японцы из разных уголков страны, а зрители пишут позитивные комментарии и выбирают лучшие снимки.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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